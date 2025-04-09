Bilim ve Sanat Merkezi Müdür Ataması

ilgili yönetmenliğin
Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar
MADDE 6 ?
(2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca;
c) Özel eğitim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde; bilim ve sanat merkezleri için bilim sanat merkezinde kadrolu olarak görev
yapmış olmak, rehberlik ve araştırma merkezleri bakımından Rehberlik, diğer özeleğitim kurumları bakımından Özel Eğitim öğretmeni olmak,
yazmaktadır. Ayrıca,
(3) İkinci fıkrada belirtilen niteliklerde aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.
yazmaktadır. Mebbis tercihlerde bilsem açılmasına ve (c) de belirtilen şartları sağlayan olmamasına rağmen (3) e göre atama yapılmamasının açıklaması nedir?
Cevaplarınız için teşekkür ederim .
ilgili yönetmenliğin
Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar
MADDE 6 ?
(2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca;
c) Özel eğitim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde; bilim ve sanat merkezleri için bilim sanat merkezinde kadrolu olarak görev
yapmış olmak, rehberlik ve araştırma merkezleri bakımından Rehberlik, diğer özeleğitim kurumları bakımından Özel Eğitim öğretmeni olmak,
yazmaktadır. Ayrıca,
(3) İkinci fıkrada belirtilen niteliklerde aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.
yazmaktadır. Mebbis tercihlerde bilsem açılmasına ve (c) de belirtilen şartları sağlayan olmamasına rağmen (3) e göre atama yapılmamasının açıklaması nedir?
Cevaplarınız için teşekkür ederim .