Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Nisan 2025 20:01
Bilim ve Sanat Merkezi Müdür Ataması

ilgili yönetmenliğin

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 6 ?

(2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca;

c) Özel eğitim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde; bilim ve sanat merkezleri için bilim sanat merkezinde kadrolu olarak görev

yapmış olmak, rehberlik ve araştırma merkezleri bakımından Rehberlik, diğer özeleğitim kurumları bakımından Özel Eğitim öğretmeni olmak,

yazmaktadır. Ayrıca,

(3) İkinci fıkrada belirtilen niteliklerde aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.

yazmaktadır. Mebbis tercihlerde bilsem açılmasına ve (c) de belirtilen şartları sağlayan olmamasına rağmen (3) e göre atama yapılmamasının açıklaması nedir?

Cevaplarınız için teşekkür ederim .


ta345
Şef
09 Nisan 2025 20:15

Kisisel gorusum: yapilabilir denmis hocam ama takdir yetkisi ni kullanarak atamaya yetkili birim yapabilir demek fakat bunun yapilacaginin zorunluk niteliginde olacagi gibi bir anlam cikmiyor.

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