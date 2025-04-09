Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Nisan 2025 20:02
surucu ehliyeti sahipleri 5 senede 1 yeniden egitim almali

en ant ilkokul mezunu 18 de aliyor ehliyeti 65-70 e kadar sorgu sual olmadan trafikte geziyor. kimse sormuyor durumu arac kullanmaya musait mi vs..

bu yuzden trafik kasaplarla dolu.

5 senede 1 ehliyet sahiplerine surucu kurslarindan egitim alma zorunlulu getirilirse trafikte de duzelmeler olacaktir.

bunun icin milli egitimdeki ogretmenlerimizin ehliyet sinavina girenlerin bu konuyu ilgili yerlere iletmesi onemlidir.

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