Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


09 Nisan 2025 20:30
Orman bakanlığı destek personeli

Selam ben ogm desteğe başvurdum 83 puanım sizce gelir mi ilk tercihlerim çanakkale kimler başvurdu???

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