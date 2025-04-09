Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Nisan 2025 20:48
Maaş yanlış hesaplanmış olabilir mi?

Mart ayı bordrosunda 1715 gelir vergisi ,351 damga vergisi kesintisi olmuş. Farklı sehirlerde çalışan arkadaslarima sordum cok dusuk miktarlarda kesinti olmus.yüksek kesinti olmuş. Konuyla ilgili bilgisi olan varmı?


derty28
Aday Memur
09 Nisan 2025 23:27

Ek dersiniz yüksekse maaştan kesinti fazla olur. Ek derste kesilmeyen vergi maaşta kesiliyor

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