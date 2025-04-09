Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Nisan 2025 20:48
Maaş yanlış hesaplanmış olabilirmi?

Mart ayı bordrosunda 1715 gelir vergisi ,351 damga vergisi kesintisi olmuş. Farklı sehirlerde çalışan arkadaslarima sordum cok dusuk miktarlarda kesinti olmus.yüksek kesinti olmuş. Konuyla ilgili bilgisi olan varmı?

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