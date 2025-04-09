Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Nisan 2025 21:41
Twitter etkinliği 10 Nisan polis haftası, konu: maaş yetersizliği

10 NİSAN POLİS HAFTASI ETKİNLİĞİ

Konu:Haftalık mesainin kanunen belirsiz olması,fazla mesai ücretinin ödenmemesi,aylık maaşın yoksulluk sınırı altında kalması, sendikasızlık,toplu sözleşme ihlali sosyal ve mali hak kayıpları

Tarih:10 Nisan 2025

Perşembe günü

Saat: 18.45

Twitter/X sosyal medya platformu


Ahmet AKSÖZ
Aday Memur
09 Nisan 2025 21:45

https://x.com/ahmetxaksoz/status/1910036351166132486

Değerli meslektaşlarım; 10 Nisan Polis Etkinliği duyurusunu sosyal medya sayfalarınızda , Whatsapp durum bildirisi ve Polis WhatsApp/telegram gruplarında duyurusunu yaparak destek olmanız önemlidir.

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