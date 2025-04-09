Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Nisan 2025 21:42
ÖMK YENİ KILAVUZ NE ZAMAN
25 nisanda şu anda yürürlükte olan kılavuzun süresi doluyor. yeni kılavuzla ilgili duyum alan yada yakından takip edeniniz varmı. Bakanlık yeni kılavuzu ne zaman açıklayacak? Yorumlara bekliyoruz.

jajacoelho
Genel Müdür
09 Nisan 2025 21:51

beklenti mayıs ağustos arası 2. dönem, eylül aralık arası 3. dönem olması lakin şu an siyasette ortalık karışık bakarsın süreci hızlandırıverirler ve bu yıl sonuna kadar süresi dolacak herkese açarlar başvuru hakkını ardından bi erken seçim patlaırlar

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