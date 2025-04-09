Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Nisan 2025 22:31
Arka sokaklar hastalığı

Arkadaşlar aranızda benim gibi arka sokaklar hastası varmı? Özellikle Başkomiser Hüsnü çoban sanki gerçekten polismiş gibi hissettiriyor bu kadar kaliteli bir oyuncu görmedim. Bu dizi birgün final verirse çok üzülürüm


takla-atma
Şube Müdürü
09 Nisan 2025 22:41
Dünya'nın en saçma dizisi, tamamı komiser olan bir ekip,her olaya en yakın kendileri oluyor.Bomba imhadan cinayete kadar her olaya bakabiliyor.Savcidan talimat almadan her işlemi yapabiliyor,her bölümünde çatışmaya giriyor,ifade almadaki tüm yasak usulleri kullanıyor.Ne şark görevi geliyor ne tayinleri çıkıyor. Cihaz takip etme ,telefonda dinleme gibi ultra yetkilere sahipler. İşin ilginç tarafı vatandaş bunları gerçek sanıyor,bense bazen komedi diye izliyorum.

Husoo9248
Aday Memur
09 Nisan 2025 22:51

Evet her birimle ilgilendikleri vb. Gerçeği gibi olmayan konular var ama ben izlemeyi seviyorum

takla-atma, 1 saat önce
Dünya'nın en saçma dizisi, tamamı komiser olan bir ekip,her olaya en yakın kendileri oluyor.Bomba imhadan cinayete kadar her olaya bakabiliyor.Savcidan talimat almadan her işlemi yapabiliyor,her bölümünde çatışmaya giriyor,ifade almadaki tüm yasak usulleri kullanıyor.Ne şark görevi geliyor ne tayinleri çıkıyor. Cihaz takip etme ,telefonda dinleme gibi ultra yetkilere sahipler. İşin ilginç tarafı vatandaş bunları gerçek sanıyor,bense bazen komedi diye izliyorum.

Brse
Memur
09 Nisan 2025 23:03

Arka sokaklar ekibine 2. Şark geldi mi .bilgisi olan var mı..

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