Arka sokaklar hastalığı

Dünya'nın en saçma dizisi, tamamı komiser olan bir ekip,her olaya en yakın kendileri oluyor.Bomba imhadan cinayete kadar her olaya bakabiliyor.Savcidan talimat almadan her işlemi yapabiliyor,her bölümünde çatışmaya giriyor,ifade almadaki tüm yasak usulleri kullanıyor.Ne şark görevi geliyor ne tayinleri çıkıyor. Cihaz takip etme ,telefonda dinleme gibi ultra yetkilere sahipler. İşin ilginç tarafı vatandaş bunları gerçek sanıyor,bense bazen komedi diye izliyorum.

Dünya'nın en saçma dizisi, tamamı komiser olan bir ekip,her olaya en yakın kendileri oluyor.Bomba imhadan cinayete kadar her olaya bakabiliyor.Savcidan talimat almadan her işlemi yapabiliyor,her bölümünde çatışmaya giriyor,ifade almadaki tüm yasak usulleri kullanıyor.Ne şark görevi geliyor ne tayinleri çıkıyor. Cihaz takip etme ,telefonda dinleme gibi ultra yetkilere sahipler. İşin ilginç tarafı vatandaş bunları gerçek sanıyor,bense bazen komedi diye izliyorum.