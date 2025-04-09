Yönetici atama yönetmeliğinde Eğitim Yönetimi Yüksek Lisansı

Değerli arkadaşlar malumunuz 1 Eylül 2025 den sonra yönetici atama sisteminde köklü değişiklikler olacak. Akademi geliyor.. Peki akedemi bukadar önemliyken neden Eğitim Yönetimi alanında yüksek lisans yapanlara 2 puan gibi çokk azz bir puan veriliyor? Eğitim,Akademi bukadar önemliyken bu işin eğitimini almış, okulunu okumuş, dirsek çürütmüş idareciler 2 puandan cokk daha fazlasını hak etmiyor mu?

Değerli arkadaşlar malumunuz 1 Eylül 2025 den sonra yönetici atama sisteminde köklü değişiklikler olacak. Akademi geliyor.. Peki akedemi bukadar önemliyken neden Eğitim Yönetimi alanında yüksek lisans yapanlara 2 puan gibi çokk azz bir puan veriliyor? Eğitim,Akademi bukadar önemliyken bu işin eğitimini almış, okulunu okumuş, dirsek çürütmüş idareciler 2 puandan cokk daha fazlasını hak etmiyor mu?