Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Nisan 2025 23:01
sağlık mazereti
babam akciğer nakli olacak sağlık raporu aldım%94 tam bağımlı sağlık durumu raporu var . Ağrı da çalışıyorum 3 yılım doldu sağlık mazeretimin Ankara'ya çıkma ihtimali var mı?

Çok Yazılan Konular

Hemşire Boşanma Tayini Hk.Eş tayini acilİş Sağlığı ve Güvenliğihizmet birleştirme izin hakkıÖzel sektör eş tayini genel bilgilendirmeİstifa sonrası atamaSağlık lisansiyeri olarak eşit taban ödeme hakkımızı geri istiyoruziller arası tayin hakkındaHukuki bilgisi olanlar lütfen yardım. (Mobbing hakkında)3+1 bitince

Sözlük

Yol Hipnozu 2 iran çitası 1 dünya haritası 1 bu akşamda makarna yiyelim 1 nifak tohumu 1 kanı çekilmek 1 abhazya 1 haftanın son iş günü son saatler 1 kilo vermeye çalışan erkek 2 senaryo yazmak 1

Son Haberler

Öğretmen Kızını Öldürüp İntihar Süsü Veren Kadın TutuklandıBayburt'ta GSB Yurdunda Cinayet İddiası YalanlandıAnkara Emniyet'inden İşkence ve Çıplak Arama İddialarına YalanlamaFed Tutanakları: Ekonomik Belirsizlik ve Enflasyon Riski ArtıyorTogg'dan sıfır faizli kampanya devam ediyor

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi