Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Nisan 2025 00:21
Geçici Görev Yolluk bildirimini kim düzenler ?

Arkadaşlar merhhaba, Yolluk bildirimini kim düzenler ? Bu mutemetin işi diyorlar. Yasal dayanağı nedir?

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