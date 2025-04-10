Ben, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi?nde tıbbi sekreter olarak görev yapmaktayım. 12 Şubat 2025 tarihinde hastanın fiziksel ve sözlü tahdizine uğradım. Bunun üzerine resmi bir tutanak tuttum. Ancak bu tutanağın ardından hastane koordinatörüm tarafından tehdit ve hakarete maruz kaldım. Daha sonra, Hatice Fidan tarafından ?Tutanağını geri çekmezsen seni Kezban Esat?a sürerim? şeklinde tehdit edildim. Buna rağmen tutanağımı geri çekmeyeceğimi kendisine ilettim.

Bu olayın ardından, Umur Demir Polak tarafından asılsız iddialarla hakkımda tutanak tutulmuştur. Durumu Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Sayın Hüseyin Kerem Tolan?a ilettim ve hastane içinde bana sistematik bir şekilde mobbing uygulandığını, ayrıca Kezban Esat?ın polikliniğine sürgün tehdidiyle karşı karşıya kaldığımı belirttim. Konuyla ilgili hastane yönetimine resmi evraklar sundum, tutanaklar tuttum ve CİMER?e daha önce de şikayette bulundum. Ancak bu başvurularıma rağmen, Hatice Fidan tarafından Kezban Esat?ın polikliniğine sürüldüm. Daha önce bu poliklinikte hırsızlık vakasıyla ilgili tutanak tuttuğum için burada çalışmaya devam etmem benim için ciddi psikolojik sorunlara yol açmaktadır.

Bu süreçte maruz kaldığım mobbing nedeniyle sağlık sorunlarım artmış, psikiyatri polikliniğine başvurmak zorunda kalmış ve antidepresan tedavisine başlamış bulunmaktayım. Ancak psikolojik baskı ve haksız uygulamalar devam etmektedir.

Ayrıca, ezberat bölümüne sürgün edildiğimde, bu konuyla ilgili bilgi vermek amacıyla tekrar Sayın Hüseyin Kerem Tolan ile görüşmek istedim. Ancak sekreteri, ?Konuyla ilgili bilgim var, kendisiyle görüşmek istemiyor? diyerek görüşme talebimi reddetmiştir. Bu durum, yaşadığım mağduriyetin hastane yönetimi tarafından görmezden gelindiğini ve sistematik mobbingin devam ettiğini açıkça göstermektedir.