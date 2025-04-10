Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


10 Nisan 2025 04:07
KYOK'un arşiv araştırmasına etkisi

Herkese merhaba arkadaşlar saçma bir olaydan dolayı yüz kızartıcı suçtan şikayet aldım. Hemen savcılığa başvurdum ve üzerime atılan suçun yasal unsurlarının oluşmamasından KYOK aldım. Sicilim temiz 1. Derece ailemin sicili de temiz. Tapu ve kadastronun arşiv soruşturmasına gireceğim. Sizce bu durum nasıl etkiler. Günlerdir kendi kendimi yiyorum fikri olan belirtirse sevinirim.

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