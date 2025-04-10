KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


10 Nisan 2025 04:41
Hakim ve Savcı Adayları İçin

Geçmiş yıllarda bir arkadaşım savcılık mülakatına girmişti, mülakat kurulu kendisine şöyle bir soru yöneltmiş:

Hikaye bu ya, Deniz elinde silahla bir döviz bürosunu basıp 500.000 dolarlık bir soygun yapmış, gasp ettiği dolarları da evine getirmiş, birgün Deniz'in evine giren Kemal adlı hırsız dolarları da çalmış, Kemal daha sonra çalınan dolarların yarısıyla Ahmet adlı bir galericiden lüks bir otomobil satın almış ve Ahmet otomobil için ödenen paranın hırsızlık yoluyla elde dildiğini de biliyor.

Olaylar zinciri bu şekilde, elbette ki Deniz'in teknik ve pratik olarak çalınan dolarlarla ilgili emniyete ve adli birimlere müracatta bulunabilmesi mümkün değil çünkü dolarları soygun yoluyla etti, Ahmet ise hem yakın arkadaşı olduğu hem de para kazanabilmek uğruna Kemal'i elevermez lakin tüm bu süreçlerin mantıksal, teorik, hukuksal ve yürürlükte ki yasalar çerçevesinde bir karşılığı var onun için siz böyle bir hikaye için nasıl bir cevap bulurdunuz?


suleymanyg
10 Nisan 2025 05:05

Örneğin mülakata ben katılmış olsaydım, Deniz, yakalandığında gasp ve soygun suçundan ceza alır, Kemal yakalandığında ise hırsızlık suçundan ceza alır, her ne kadar ortada suça konu para aynı olsa da ayrı niteliklerde suç hamleleri sözkonusu dolayısıyla yargılama süreçleri de ona göre farklı ilerler bu nokta da Deniz bir tarafta suç zanlısı diğer tarafta müşteki rolünde olur, Kemal'in hırsızlık yoluyla elde etmiş olduğu para soygun yoluyla elde edilmiş olsa bile hatta ve hatta beyin fırtınası yapıp paranın soygun yoluyla nereden yapıldığını bilip parayı döviz bürosuna tekrar iade etse bile mutlaka hırsızlık suçundan işlem görüp yargılanır şeklinde yorum yapardım sonuç olarak birbirleriyle alakasız kişiler ve süreçleri de birbirinden bağımsız gelişmiş. Ahmet'e gelecek olursam hem suça yataklık hem de bir suç gelirinin aklanması durumu var o bakımdan da suça yataklık ve kara para aklamadan yargılanır derdim, bu noktada şunu da belirteyim ki suça iştirakle yataklık birbirinden farklı konular, eğer bir suçun vücut bulmasında ortak hamleler olmuşsa o zaman suça iştirak sağlanmış olur yani Kemal, Deniz'in evine girip parayı çaldığı esnada Ahmet'in olay mahallinin yakınında onu arabasıyla bekleyip hırsızlık tamamlandığında birlikte uzaklaşmış olmaları ya da Ahmet, Deniz'in evinin kapısının kilidini kırmak konusunda Kemal'e destek olması gerekirdi oysa ki Ahmet'in suçun başlamasından sonuçlanmasına kadar ki süreçte fiziki bir rolü olmamış sadece paranın hırsızlık yoluyla elde edilmiş olduğunu bildiği halde otomobil satıp ona bir ulaşım konforu yaratmakla ona yataklık yapmış, kaynağı yasadışı yollara dayanan bir parasal meblağı bildiği halde otomobil satış süreciyle faturalandırma vergilendirme gibi yasal şekillere sokarak suç gelirini akladı. Hukuk sistemlerinde tüm konular en ince noktasına kadar mantıksal ve bilimsel temellere göre çok iyi bir şekilde kurgulanmış, o bakımdan da devletin mekanizmaları Deniz'i bir suçlu olarak yargıladığı gibi mağdur olarakta haklarını korumakla görevlidir, yasadışı yollarla elde edilmiş bir paranın yine yasadışı yollarla elde edilmiş olması da asla bir mazeret kabul edilemez çünkü bu noktada sözkonusu olan paranın elde ediliş kaynağı, şekli ya da varacağı sonuç değil hukuk sisteminde açıkça tanımlanmış bir suç unsuru ve bu suç unsurunun maddi şekli karşılığındaysa uygulanacak yaptırımlar geçerlidir.

Hukuk sisteminin, kamu düzeni ve güvenliğinin sürdürülebilir olması bu şekilde sağlanır.

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