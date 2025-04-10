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Editörler : Lanet


10 Nisan 2025 07:05
Ev Hapsindeyim !

Türkiye'de 2 tür ev hapsi var biri bazı suçlarla ilgili devlet tarafından güvenlik tedbiri gerekçesiyle verilen yaygın tabiriyle ev hapsi diğeri ise işsizlik, parasızlık ve yokluk sonucu evden dışarı adım atılamayan ev hapsi. Aslında 2 ev hapsi arasında da hiçbir fark yok biri hukuki ev hapsi diğeri ise ekonomik ev hapsi, ikisinde de kendi ocağınızda bile bunalma ve çıldırma raddelerine gelebiliyorsunuz ve her ikisininde kaynağı aynı binaya çıkıyor:))) Aklı olan anlar....

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