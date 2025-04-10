Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : Radore


10 Nisan 2025 08:33
Schengen vize basvurusu

Daha önce schengene başvurmuş memur var mı? ( yeşil pasaport hakkım henüz geçerli değil. )

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Tatil planları yapıldı mı?

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