Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Nisan 2025 08:38
Uyuşturucu madde kullanma cezası

Adalet Bakanlığında görevli memura uyuşturucu madde kullanmaktan hakkında denetimli serbestlik hükümleri uygulanırsa kurum içerisinde geçirmiş olduğu idari soruşturma nasıl sonuçlanır ?

Daha öncesinde başına gelen veya arkadaşlarının başına gelen varmı ?

Meslekten atılıyor mu açığa mı alınıyor ne oluyor acaba akıbeti ile ilgili bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim

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