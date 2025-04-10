Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Nisan 2025 09:44
İller Arası Tayin Engellemesi Hk.

657 4/A kadrolu tıbbi sekreter olarak görev yapmaktayım. 2025 yılı Ocak ayı itibariyle 4 yıllık fiili hizmetimi tamamladım. 2025 yılı haziran ayı iller arası kurasına başvuracağım. Ancak idareci tayinime şerh koyduracağını söyledi. (Personel eksikliği/ihtiyacı sebebiyle)Atamamı iptal ettirebilir mi? Böyle bir hakkı var mı? Benim ne yapmam gerekiyor?

Kurumdaki pdc doluluk oranı %83


lDeimosl
Genel Müdür
10 Nisan 2025 10:30

İller arası kurasında ismi çıkan birinin atamasını feriştahı gelse iptal ettiremez o idarecilerin.


Bilal Batuhan Örnek
10 Nisan 2025 10:34

Kuradan önce yazı yazıp bekletme durumu olur mu iptal ettiremiyor kesin olarak dimi

lDeimosl, 23 dk. önce

İller arası kurasında ismi çıkan birinin atamasını feriştahı gelse iptal ettiremez o idarecilerin.


lDeimosl
Genel Müdür
10 Nisan 2025 10:42

Yok öyle bir şey.

Bilal Batuhan Örnek, 19 dk. önce

Kuradan önce yazı yazıp bekletme durumu olur mu iptal ettiremiyor kesin olarak dimi

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