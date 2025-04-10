Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


10 Nisan 2025 10:19
belediyede itfaiyeden başka bir memurluğa geçmek istiyorum ne yapmalıyım
vardiyalı çalışmak istemiyorum 8-5 çalışabileceğim bir bölüm istiyorum.

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