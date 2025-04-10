Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Nisan 2025 11:19
Norm Fazlası- İl Dışı Tayin

Malum şu an norm fazlası tercihler var isteğe bağlı ya da resen atamamız çıktı diyelim ilişik kesme ise 27 Haziranda. İl dışı tayinler ise Mayıs sonunda bu norm atamasını il dışı tayin istemeyelim diye önümüze engel olarak çıkarırlar mı?


bahçesaray
Şef
10 Nisan 2025 12:06

il de 3 yıl hizmet varsa problem yok

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