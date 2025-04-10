Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


10 Nisan 2025 11:47
Yerleştirme aşaması

Kariyer Kapısından yaptığım başvurunun değerlendirme aşaması olarak yerleştirme aşaması yazıyor.

Durum: Onay bekliyor

Bu ne anlama geliyor? İlanda bir çok ile sırasıyla tercihte bulundum. Ümitlenmeli miyim? Yoksa henüz belli bir şey yok mu? Şimdiden teşekkür ederim.

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