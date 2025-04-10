KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


10 Nisan 2025 12:49
Sağlık raporunda renk körü yazması atanmayı iptal edebilir mi?

Herkese merhaba.Bazı kurumlar özellikle Tcdd,Dhmi gibi renk körlüğünü sorun ediyor.Mühendislik alanında Teiaş,Tedaş,Eüaş gibi yerlerde de aynı durum geçerli mi bilen var mı.Yani renk körü diyr atama iptal olur mu


mratanamayan
Memur
10 Nisan 2025 13:45

renk körlüğü sadece dhmi ve tcdd teknik kadrolarda geçerli memurlukta problem değil

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