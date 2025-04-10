Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Nisan 2025 13:00
Asker öğretmenlik mi bedelli mi ?

sizce asker öğretmenlik mi bedelli askerlik mi ?


buraközeleğitim
Müsteşar
10 Nisan 2025 13:55

Asker öğretmenlik garanti mi? :)

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