Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Nisan 2025 13:25
TARIM BÖLÜMÜ ÜST ÖĞRENİM

Merhaba arkadaşlar Sağlık Bakanlığında inşaat teknisyeninin üst öğrenimi olarak ön lisans Tarım bölümü sayılıyor mu. Ayrıca derece kademesi nasıl oluyor. Anadolu üniversitesinde inşaat teknisyenliğinin üst öğrenimi bölümü var mı . AÖF de farkı bölüm bitirirsem Tekniker ünvanı alabilir miyim. cevap yazanlara şimdide çok teşekkür ederim

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