Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Nisan 2025 13:32
2008'den Sonra SGK Girişi Olanlar Dikkat

Emekliler dikkat. 2008'den sonra SGK girişi olanlar, emekli olduklarında ikinci bir işte çalışamayacak. Çalışırlarsa emekli aylıkları kesilecek. 2008'deki yasal düzenlemenin sonucunda emeklilikte çifte maaş dönemini sonlandırıldı.

Kaynak Linki = https://www.memursite.com/2025/04/2008den-sonra-sgk-girisi-olanlar-dikkat.html

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