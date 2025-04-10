KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


10 Nisan 2025 13:33
2008'den Sonra SGK Girişi Olanlar Dikkat

Emekliler dikkat. 2008'den sonra SGK girişi olanlar, emekli olduklarında ikinci bir işte çalışamayacak. Çalışırlarsa emekli aylıkları kesilecek. 2008'deki yasal düzenlemenin sonucunda emeklilikte çifte maaş dönemini sonlandırıldı.

Kaynak Linki = https://www.memursite.com/2025/04/2008den-sonra-sgk-girisi-olanlar-dikkat.html

Çok Yazılan Konular

Apron memuru atamaları 2025P3 89.1 puan ile herhangi bir atama?Polislik'ten Düz memurluğa geçişKariyer kapısı "başvuru onaylandı"2024/2 arşiv soruşturması2025 Tkgm 350 harita mühendisi alımıTüketici hakem heyeti rapörtörlügü hakkındaKİT vs Bakanlık mühendis maaşıÜniversitede herhangi bir lisans mezunu büro personeli ne iş yapıyor?Sağlık raporunda renk körü yazması atanmayı iptal edebilir mi?

Sözlük

ulaşgkc 2 iran çitası 1 septimus severus 1 Bugün olanlar 2 kilo vermeye çalışan erkek 2 film gibi 1 hayattan affını talep etmek 2 aşmış 1

Son Haberler

Doğum Yardımı İçin Hangi Tarih Dikkate Alınacak?Erdoğan - DEM Parti görüşmesi başladıCumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladıBuca'da Kamyon Prefabrik Binaya Çarptı: Sürücü Hayatını KaybettiAhmet Minguzzi'nin Mezarına Saldırı ve Duruşma Gerginliği

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi