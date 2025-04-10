Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


10 Nisan 2025 13:38
2008'den Sonra SGK Girişi Olanlar Dikkat

Emekliler dikkat. 2008'den sonra SGK girişi olanlar, emekli olduklarında ikinci bir işte çalışamayacak. Çalışırlarsa emekli aylıkları kesilecek. 2008'deki yasal düzenlemenin sonucunda emeklilikte çifte maaş dönemini sonlandırıldı.

Kaynak Linki = https://www.memursite.com/2025/04/2008den-sonra-sgk-girisi-olanlar-dikkat.html

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