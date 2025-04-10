Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Nisan 2025 13:44
Evlilik birliği içerisinde Lojman hakkı

Arkadaşlar adalet bakanlığı lojman yönetmeliğine göre Evlilik birliği içerisinde aynı kurumda çalısan karı koca sıra tahsisli sistemde ikiside ayrı ayrı lojmandan yararlanabilir mi ? bilen varmı ?

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