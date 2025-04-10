Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


10 Nisan 2025 14:32
BECAYİŞ KESİN YAPACAKLAR

Malatya Merkez Valilik 4/B Sözleşmeli Büro Personeli verilir.

Alınacak iller:Aydın,Burdur,Afyon,Isparta,Denizli,Manisa,Balıkesir,Muğla Merkez,Konya

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