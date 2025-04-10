Ek25- Geçici Görevlendirme Sorunsalı

Ek 25 kurumalarası geçici görevlendirme 2 Haziran 2025 itibariyle yürürlükten kalkıyor. Çok fazla insan mağdur olacak. Bu konu hakkında bir bilgisi olan var mı? Tayin alamayıp aile bütünlüğünü bozmamak için geçici görevlendirme alan devlet memurlarının "aile yılında" yuvaları dağıtılacak resmen. Ek25 ile geçici görevli bulunanlar buraya yazabilir.

Ek 25 kurumalarası geçici görevlendirme 2 Haziran 2025 itibariyle yürürlükten kalkıyor. Çok fazla insan mağdur olacak. Bu konu hakkında bir bilgisi olan var mı? Tayin alamayıp aile bütünlüğünü bozmamak için geçici görevlendirme alan devlet memurlarının "aile yılında" yuvaları dağıtılacak resmen. Ek25 ile geçici görevli bulunanlar buraya yazabilir.