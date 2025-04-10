Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


10 Nisan 2025 14:42
Ek25- Geçici Görevlendirme Sorunsalı
Ek 25 kurumalarası geçici görevlendirme 2 Haziran 2025 itibariyle yürürlükten kalkıyor. Çok fazla insan mağdur olacak. Bu konu hakkında bir bilgisi olan var mı? Tayin alamayıp aile bütünlüğünü bozmamak için geçici görevlendirme alan devlet memurlarının "aile yılında" yuvaları dağıtılacak resmen. Ek25 ile geçici görevli bulunanlar buraya yazabilir.

afynt03
Aday Memur
10 Nisan 2025 15:21

ben de aynı durumdayım. herhangi bir çalışma da yok ortada. küçük bebeğim var bütün düzenim alt üst olacak. bu devirde bulunduğumuz illerde bile kirada zor otururken ayrı ayrı 2 şehirde ev açmak ateş pahası. yüzlerce aile var aile bütünlüğün bu şekilde sağlamış.

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