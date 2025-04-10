Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Nisan 2025 14:48
egmod egitimleri
bu egmod egitimlerinin soru cevaplarina nerden ulasabilrz acaba

Çok Yazılan Konular

İş Sağlığı ve GüvenliğiEş tayini acilÖzel sektör eş tayini genel bilgilendirmeHemşire Boşanma Tayini Hk.İller Arası Tayin Engellemesi Hk.çözger raporuİstifa sonrası atamaSağlık lisansiyeri olarak eşit taban ödeme hakkımızı geri istiyoruziller arası tayin hakkındaHukuki bilgisi olanlar lütfen yardım. (Mobbing hakkında)

Sözlük

aşmış 1 Bugün olanlar 3 çifte standart 1 güne bir söz bırak 1 ulaşgkc 1 kilo vermeye çalışan erkek 3 iran çitası 1 septimus severus 1 film gibi 1 şehriye salatası 1

Son Haberler

BUDO seferlerine hava engeliEfkan Ala: Terörsüz Türkiye süreci öngördüğümüz biçimde devam ediyorCevdet Yılmaz: KKTC'nin Yanında Omuz Omuza YürüyeceğizErdoğan - DEM Parti görüşmesi sona erdiSoygunculardan akılalmaz komplo: 8 yıllık birikimi buhar oldu

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi