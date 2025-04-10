Çalışma Şartları ve Tavsiyeler ? Zabıt Katipliği vs Gümrük Muhafa Memurluğu

Öncelikle herkese iyi günler. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunuyum.

Kpss P3 : 75

Zabıt katipliği (Bursa) için hazırlanıyorum. Klaveyemi geliştirdim (140-170 kelime arasında yazıyorum) Geçmiş yıllara baktığım zaman puanım ve klavye skorum yeterli olacak gibi duruyor fakat alım henüz gelmediği için şansımı arttırmak adına Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Memurluğuna başvurdum. (Geçen alımda mülakata çağrılan minumum puan 70 ) Büyük ihtimalle mülakata çağrılacağım. Size sormak istediğim soru bu iki seçenek arasından hangisini tercih etmem daha mantıklı .

Yaş : 27 Medeni Durumum Bekar ve Bursa da ikamet ediyorum . Bunları göz önünde bulundurarak maaş- işyükü vs. her türlü öneri ve tavsiyelerinize açığım