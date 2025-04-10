KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


10 Nisan 2025 17:48
Jandarma ast mi itfaiyecilik mi

Arkadaşlar merhaba jandarma astsubay olarak görev yapıyorum açıktan itfaiye eri olarak atandım sizce hangisini seçmeliyim hangisi daha avantajlıdır artıları eksikleri nedir

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