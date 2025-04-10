Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Nisan 2025 18:00
Silah Alımında Taksit
Abilet, kardeşler. Son zamanlarda silah alanlar yazarsa sevinirim. Taksit yapıyorlar mı?

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