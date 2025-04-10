Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Nisan 2025 18:06
Polis haftası

Polis haftasında arka arkaya intiharlar,nereye varacak bu işin sonu :(((


Karam1453
Memur
10 Nisan 2025 18:07

2 saat önce bir intihar daha olmuş

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