Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Nisan 2025 18:06
Polis haftasında art arda gelen intihar haberleri

Polis haftasında arka arkaya intiharlar,nereye varacak bu işin sonu :(((


Karam1453
Memur
10 Nisan 2025 18:07

2 saat önce bir intihar daha olmuş


esinguler0684
Şef
10 Nisan 2025 21:13

bu meslek öyle bir meslek ki, bilmeyen bilmez ağabeybayram pazar bilemezsinhasta olsan yatamazsınçocuğun doğsa göremezsinanan ölse gömemezsin.bu öyle bir meslek ki ağabey;ecelinle bile ölemezsin!


Enginpol
Aday Memur
10 Nisan 2025 21:30
:(
Toplam 3 mesaj

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