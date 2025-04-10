Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Nisan 2025 18:19
Emekli Polisler Unutuldu

Calisirken cengaver ama emekliyken ölüler olarak görülen POLİS EMEKLİLERİNDE BE TUM AKTİF ÇALIŞAN ARKADASLARİMİZİN POLİS HAFTASİ KUTLU OLSUN VE DEĞERLİ BUYUKLERDEN POLİS EMEKLİLERİNİDE UNUTULMASİN DİYEREK TUM POLİS EMEKLİLERİMİZİN SELAMLARİMİ SUNUYORUM


Karam1453
Memur
10 Nisan 2025 18:29

Çok güzel bir düşünce,bu mesleğe yıllarını vermişve emekli olmuş değerli abilerimizin de polis haftası kutlu olsun.

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