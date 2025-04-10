Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


10 Nisan 2025 20:04
Doktorumun olduğu ile tayin gidebilir miyim?

Ben şuan tedavisi olmayan Mg hastalığına sahibim aylık serum ve düzenli ilaç kullanıyorum. İstanbul'da görev yapıyorum yeni başladım üniversiteye sözleşmeliyim kendi şehrimdeki doktorum benim hasta olduğumdan beri gittiğim her seyimi bilen düzenleyen şu ilacı şu kadar kullanacaksın şu zaman içeceksin gibi belirleyen profesör ve ekibi çok bilgili ve bana iyi gelen bir doktor, benim İstanbul'da da tedavim mümkün fakat doktorun bana iyi gelip gelmeyeceğini bilmiyorum ve bu hastalıkta böyle bir şey, her hastaya her doktor iyi gelmiyor. Benim bu durumu neden gösterip tayin isteme hakkım var mıdır? Şimdiden teşekkürler

Çok Yazılan Konular

Üniversite becayiş tek sayfaBecayiş Sistemi Hk.Üniversiteler Arası Karşılıklı Nakil Süreci: Gerçek Bir Çözüm mü, Sınırlı Bir Adım mı?İBB/İETT/İSKİ Memur MülakatlarıBelediyelerdeki Kadrolar2024 Naklen Atama KontenjanlarıBelediye memurlarıBelediyeler arası nakil..Belediye de 657 ye tabi çalışan kişinin 6 ay veya 12 ay süreligine askere gitmesiKarşılıklı nakil şartı olmadan tayin hakkınız olsaydı, yer değiştirmek ister miydiniz?

Sözlük

istirham 1 septimus severus 1 ulaşgkc 1 sönme 1 çifte standart 1 sözlükte yazar yazmalığı 1 dikiş sökücü 1 Bugün olanlar 3 13 nisan 2025 dolunayı 1 şehriye salatası 1

Son Haberler

Ünlü markanın köftesinde zararlı bakteri tespit edildiTrump'ın gümrük vergisi politikası altına rekor yenilettiCNN: Trump, Orta Doğu turunda Türkiye'yi ziyaret edebilirEndonezya Cumhurbaşkanı: Kaan Milli Muharip Uçak projesinde yer almak istiyoruzGittiği kurslarla moral bulan felçli Sefa'nın büyük başarısı

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi