Doktorumun olduğu ile tayin gidebilir miyim?

Ben şuan tedavisi olmayan Mg hastalığına sahibim aylık serum ve düzenli ilaç kullanıyorum. İstanbul'da görev yapıyorum yeni başladım üniversiteye sözleşmeliyim kendi şehrimdeki doktorum benim hasta olduğumdan beri gittiğim her seyimi bilen düzenleyen şu ilacı şu kadar kullanacaksın şu zaman içeceksin gibi belirleyen profesör ve ekibi çok bilgili ve bana iyi gelen bir doktor, benim İstanbul'da da tedavim mümkün fakat doktorun bana iyi gelip gelmeyeceğini bilmiyorum ve bu hastalıkta böyle bir şey, her hastaya her doktor iyi gelmiyor. Benim bu durumu neden gösterip tayin isteme hakkım var mıdır? Şimdiden teşekkürler