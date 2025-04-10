DHMI Apron Memuru-Hava Tarafı Operasyon Uzmanı (4001 kulisi)

DHMI de yakın zamanda yapılacak düzenleme ile Apron Memurlarının özlük hakları iyileştirilerek unvanları "Hava Tarafı Operasyon UZMANI" (ASOP, Air Side Operation) olarak güncelleneceği ayrıca AIM için de 4001 koduna ek belirli bölümlere (4493 gibi) spesifik az sayıda kontenjanlar ile açılacağı söylenmektedir.

Hava Tarafı Operasyon biriminin AIM ATC ATSEP gibi 4001 ile alınması elzemdir böylesi unvanda çalışacak kişilerin Türkiyenin en iyileri arasından alınıp kurumun diğer birimleri eğittiği gibi 5-6 aylık havacılık eğitimi sonrası stajerlik sonrası uzmanlığını alarak çalıştırılması yerinde bir adımdır. Bu 4001 e geçişin bir an önce tamamlanarak şimdiki gibi sadece sadece 4493 koduyla alım yapılmasına son verilmelidir. Sonuç itibariyle 4001 e havacılık yönetimi lisans mezunu olanlarda tercih verebileceklerdir. Bu konunuyu önemli görmekteyim arkadaşlar.