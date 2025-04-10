Devlette Çalışan Ar.gör yeni üni kazanıp atanma süreci hk.

Hocalarım iyi akşamlar hepinize.

Sorum şu ki şu anda bir anadolu şehrinde bir üni'de ar gör olarak 1 ay önce atandım. yaş sınırım bu aralıkta son oluyor o nedenle bir daha değişim hakkım olmayacak bundan dolayı başka devlet ünisinin sınavını girip kazansam , atanmam da bir engel olabilir mi acaba? dekandan veya pdb'den ? ( biraz çok istenen bir lokasyonda degil ünim ondan bir de tek ar görüm bölümdeki - gerçi iş çok degil ama )

2. soru olarak daha önce özelden istifa ettim ancak devletteki durumu bilmiyorum. atıyorum a devlet üni'sini kazandım. buradaki istifa sürecim 1 ay sürer mi ? sürerse karşı taraf da beklemekle yükümlü müdür ?

kafam cidden karışık ve aydınlanmak istedim. şimdiden teşekkürler cevap yazanlara.