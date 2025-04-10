Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


10 Nisan 2025 20:19
Devlette Çalışan Ar.gör yeni üni kazanıp atanma süreci hk.

Hocalarım iyi akşamlar hepinize.

Sorum şu ki şu anda bir anadolu şehrinde bir üni'de ar gör olarak 1 ay önce atandım. yaş sınırım bu aralıkta son oluyor o nedenle bir daha değişim hakkım olmayacak bundan dolayı başka devlet ünisinin sınavını girip kazansam , atanmam da bir engel olabilir mi acaba? dekandan veya pdb'den ? ( biraz çok istenen bir lokasyonda degil ünim ondan bir de tek ar görüm bölümdeki - gerçi iş çok degil ama )

2. soru olarak daha önce özelden istifa ettim ancak devletteki durumu bilmiyorum. atıyorum a devlet üni'sini kazandım. buradaki istifa sürecim 1 ay sürer mi ? sürerse karşı taraf da beklemekle yükümlü müdür ?

kafam cidden karışık ve aydınlanmak istedim. şimdiden teşekkürler cevap yazanlara.


şiraze34
Memur
10 Nisan 2025 21:41

Merhabalar. İ

Çalışırken başka bir üniversitemin sınavına girebilirsiniz. Kazandığınız zaman istifa edebilirsiniz. Akademisyenlikte istifa sınırı, bekleme süresi gibi durumlar yoktur. İstifa kabülü için süre ne kadar olur sorunuzun cevabı çalıştığınız yet ile alakalı. Rektör (atanmaya yetkili amir olduğu için son imzacı) onaylarsa 1 günde bile sonuçlanır. Diğer türlü işi uzatmaması temennimiz ;) Gideceğiniz yerdeki dekan ve pdb nın size olumsuz bakışı olmaz, olmamalı.


şiraze34
Memur
10 Nisan 2025 21:43

Karşı tarafın sizi beklemesi diye bir durum olmaz.


holydiver01
Aday Memur
10 Nisan 2025 21:46

teşekkürler hocam cevap için.beklemesiderken şunu sormuştum,malum burada1 ay bekletirler istifamı vs olursa karşı taraftaki hakkım yanmaz di mi diye sormuştum ?

sınavı kazanacağım umarım calıstım epey ama içimde nedense gerginlik var devletten devlete geçen de o kadar az insan var ki insan çekiniyor :)

şiraze34, 5 dk. önce

Karşı tarafın sizi beklemesi diye bir durum olmaz.

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