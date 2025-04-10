Şehir Plancıları Nerede?

KPSS alımlarında şehir plancısı kadrosu yine yok denecek kadar az. Yıllardır aynı tablo? Özel sektör desen ayrı bir çıkmaz; düşük maaş, güvencesizlik, istikrarsızlık? Bir de sistemin izin verdiği bir durum var: Aynı kişi farklı kurumların mülakatlarına girebiliyor, hatta atandığı halde başka yerlere de başvurabiliyor. Bu yüzden kadrolar hep aynı kişiler arasında dönüyor. Branş sıralaması oldukça iyi olan biri bile hiçbir kurumun mülakat listesine giremeyebiliyor. İşte bunu gerçekten anlamıyorum. Ve en çok da şunu merak ediyorum: Bizim meslektaşlarımız neredeler? Bu sessizlik neden? Kabullendik mi artık? Başka alanlara mı yöneldik? Gerçekten her şey bu kadar normal mi oldu bize? Bu duruma üzülen sadece ben miyim?