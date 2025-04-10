Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Nisan 2025 21:15
Ekonomi
Bakıyorum bazı arkadaşlar isyan ediyor. Maaşımiz iyi sosyal haklarımız var SGK var yola zaten para vermiyoruz.Yemegide zaten ya indirimli ya bedava hallediyoruz.Asgari ücret alsak napcaz. Yinede iyiyiz bence.

Öy71
Aday Memur
10 Nisan 2025 21:22
Doğu da uzman çavuş 95-105 arası maaş alırken polis terörle 69 alıyo bu kafayla bize semer vuran çok olur aferin aynen devam

Kadir-29
Şef
10 Nisan 2025 21:30
biri şunu silkelesin de kendine gelsin

Matrushka38
Aday Memur
10 Nisan 2025 21:34

Polislerin derdi para olduğu sürece teşkilat düzelmez.calisma sistemi mesaiye dayalı insanca çalışmak daha önemli.emekli olan zaten 2 yılda vefat ediyor.150bin maaş alsanız n'olacak.yiyemedikten sonra.uzmanlarin hakkını savunan Ali tilkici bey in her zaman söylediği bir söz var.para için değil özlük hakları için mücadele ediyoruz.

Zaten hemen öleceksiniz napacaksiniz parayı:)

Onun için yıpranmadan daha iyi hayat yaşayıp aile ve çocuklarınıza zaman ayiracak şekilde yaşamak varken para para diye ağlamanın anlamı yok.

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