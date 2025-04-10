Bakıyorum bazı arkadaşlar isyan ediyor. Maaşımiz iyi sosyal haklarımız var SGK var yola zaten para vermiyoruz.Yemegide zaten ya indirimli ya bedava hallediyoruz.Asgari ücret alsak napcaz. Yinede iyiyiz bence.

Bakıyorum bazı arkadaşlar isyan ediyor. Maaşımiz iyi sosyal haklarımız var SGK var yola zaten para vermiyoruz.Yemegide zaten ya indirimli ya bedava hallediyoruz.Asgari ücret alsak napcaz. Yinede iyiyiz bence.