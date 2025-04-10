KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


10 Nisan 2025 21:15
Tapu ve kadastro genel müdürlüğü

İlk aşama puanı gösteriyor bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazandınız diyor sonra değerlendirme sonucu olumsuz diyor neye göre olumsuz


ARTVİNLİ1608
10 Nisan 2025 21:30
REİS bende de aynısı yazıyor. Yedek ve asil listesi yayınlanmadı şuan. Taban puanlar belli değil
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