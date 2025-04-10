Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Nisan 2025 21:21
Memurlar.net Foruma gelince 5 sn de bir açılan reklamlardan nefes darlığı yaşayanlar

Eskiden böyle değildi. Çok faydalı bie siteydi. Ne olmuş böyle. Tam birsey okuyacağım. Şak şak açılan reklamlar yüzünden nefes darlığı geldi yeter. Reklam ın çıkmadı diğer 4 sn de de her an reklam açılacak hissi daha sinir bozucu. Konsantre olmak ve sitede 10 dk dan faxla kalmak işkence gibi


NEMEDYA
Memur
10 Nisan 2025 21:40

Çok haklı bir başlık olmuş. Bu nedenle her gün ziyaret ettiğim siteyi artık haftada bir ziyaret ediyorum ve çok az zaman geçiriyorum

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Proje okulları sonuçProje okul atama adaletsizliğiProje ataması son durumEn zor öğretmenlik branşıEk DersMaaş karşılığı 21 saat olmalıProje okulu öğretmen atama sonuçlarıAnkara mı Bursa mı?MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecekÖğretmen Düşmanlığı

Sözlük

film gibi 1 senaryo yazmak 1 dikiş sökücü 1 hercai 1 güne bir söz bırak 1 sözlükte yazar yazmalığı 1 kilo vermeye çalışan erkek 3 iran çitası 1 kıvrak 1 ulaşgkc 1

Son Haberler

Bakan Tunç: Görevini layıkıyla yapan binlerce hakim-savcımız var11 yıl önce çuvalda ölü bulunan Zehra'nın ölümünde 13 gözaltıAhmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 şüpheli yakalandıBMGK'de acil oturumla İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ele alındıTest sürüşünde kaza yapan motosiklet tamircisi hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi