Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


10 Nisan 2025 21:57
GİH Boşanma Mazeret Tayin Hakkı

Mrb değerli arkadaşlar emniyet teşkilatında çalışan GİH memurunun boşanma mazeret tayin hakkı var mı?

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