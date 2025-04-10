Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Nisan 2025 22:17
Tatil
Ankara için yarın kar tatili

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