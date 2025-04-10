Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Nisan 2025 22:59
2024 kpss öğretmen ataması ne kadar olacak?
ilköğretim matematik öğretmenliği ataması çok düşük oldu bu sene kaç tane atama olur beklentiniz ne atama sayılarında?

Soner Eraslan
Aday Memur
10 Nisan 2025 23:00
toplamda 15k ancak olur
Toplam 1 mesaj

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