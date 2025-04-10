"VEYA DENGİ PROGRAMLARDAN MEZUN OLMAK" bu ucu açık kuralda bizim bölüm uygun mu?

"Dostlar merhaba. Ben Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon mezunuyum. Bu bölümde hardware ve software dersleri aldık zaten CAD için gerekliydi. Şimdi bir kamu işi meselesi var Bilgisayar onarım bakım elemanı alacaklarmış başvuru yapabilir miyim diye sormak istedim. Yazılan bölüm şartları şu şekilde;

"ÖNLİSANS EĞİTİM KURUMLARININ; BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ, BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ, BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİMİ, BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ, BİLGİSAYAR DONANIMI, BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ, MUHABERE VE ELEKTRONİK BİLGİ SİSTEMLERİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK VEYA DENGİ PROGRAMLARDAN MEZUN OLMAK"

Şimdi sonunda "veya dengi" yazıyor ya işte benim bölümüm bunun dengi mi? Okuluma ve İşkur'a mail atıyorum ama cevap vermiyorlar :D Cevaplarsanız sevinirim, şimdiden teşekkürler.