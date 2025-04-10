Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


10 Nisan 2025 23:20
Atamalarda Harcırah
Memurlarda Naklen atamalarda atamamız olduktan sonra Harcırah alabilmek için İkametgah adresimiz Atandığımız yerde olursa ücreti alabilir miyiz? Adresi hemen taşımamak mı gerekir?

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