Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Nisan 2025 23:29
kredi yapılandırma
arkadaşlar 600 bine yakın vakıf kredi, ek hesap, ek hesap taksit var nasıl bir yol izlemeliyim, banka yapılandırma yapar mi

veba1982
Genel Müdür
10 Nisan 2025 23:41
mevzuat zorunluluğunun dolayı 12 ay yapar

Fırtına6655
Aday Memur
10 Nisan 2025 23:43
nasıl yani detay verir misiniz
veba1982, 1 saat önce
mevzuat zorunluluğunun dolayı 12 ay yapar
Toplam 2 mesaj

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